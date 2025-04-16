Собственник в Иркутской области лишился двух земельных участков

В Зиминском районе Иркутской области у собственника изъяли два земельных участка сельскохозяйственного назначения. О причинах рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Общая площадь участков составляла 16,8 га. Угодья не использовались по назначению, по всей площади они заросли сорняками, кустарниками и деревьями. Собственнику необходимо было устранить нарушения в установленные сроки. Поскольку он это не сделал, участки изъяли.

«В настоящее время Министерство имущественных отношений организует процедуру продажи участков с публичных торгов. Это позволит вернуть заброшенные земли в продуктивный оборот и повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения в регионе», – резюмировали в ведомстве.