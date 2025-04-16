Произошло 26 пожаров: губернатор рассказал об обстановке после ветра в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о последствиях сильного ветра, который накануне разгулялся в регионе. Были зафиксированы порывы до 25 метров в секунду.

Превентивно отключали электричество в 594 населенных пунктах в 19 районах области. В настоящее время нет электроснабжения в 76 населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях: Нижнеудинске, Тулуне, Тайшетском районе и Чунском муниципальном округе.

За сутки потушены 26 пожаров, из них семь ландшафтных. Погибших и травмированных нет. На утро действующие лесные пожары отсутствуют.

Сегодня снова может наблюдаться непогода: местами по области ожидается сильный западный, северо-западный ветер 15−20 метров в секунду, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах очень сильный северо-западный ветер 20−25 метров в секунду, дождь, мокрый снег. По средней части озера Байкал прогнозируется ураган 30−35 метров в секунду.