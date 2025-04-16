За весенним половодьем в Иркутской области будут следить с вертолета

В Иркутской области приступили к контролю за прохождением весеннего половодья. Делать это будут с помощью вертолета МИ-8. Сегодня транспорт с 11 спасателями направился в Киренск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, межведомственные рабочие группы находятся в Тайшетском, Чунском, Зиминском, Жигаловском, Нижнеудинском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

«Они обеспечивают мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод, ведут мониторинг гидрологической ситуации с помощью стационарных и временных гидрологических постов, а также данных космического мониторинга», – говорится в сообщении.

Общая группировка сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий составляет более 19 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники.