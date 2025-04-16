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Уровень воды резко поднялся в Лене: возможны подтопления в Иркутской области

Жителей Иркутской области экстренно предупредили о возможных подтоплениях. Это связано с поднятием уровня воды в Лене, информирует региональный Гидрометцентр.

«16 апреля на реке Лене в районе Жигалово отмечается резкое повышение уровня воды до отметки 243 см, образовался затор льда ниже поста», – говорится в сообщении.

При сохранении затора льда 16-17 апреля возможно достижение отметок 250-310 см, затопление пониженных участков местности территории населенного пункта. Критической отметкой является значение в 300 см.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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