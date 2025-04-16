IT-специалисты лидируют по зарплатной удовлетворенности в Иркутске

Меньше всего довольны своими доходами менеджеры по рекламе. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

42% программистов в Иркутске довольны своим уровнем дохода, что является самым высоким показателем среди всех профессий. На втором месте по зарплатной удовлетворенности оказались инженеры-проектировщики (33%), на третьем – топ-менеджеры и руководители (30%). В пятерку также вошли медицинские работники (30%) и квалифицированные рабочие (29%).

Меньше всего довольны своими доходами менеджеры по рекламе (10%), секретари и офис-менеджеры (11%), а также менеджеры по работе с клиентами (11%). Исследование проводилось среди экономически активного населения Иркутска.