Россияне мечтают об элитном жилье, но покупают доступное

Реальные бюджеты в 2-4 раза ниже стоимости недвижимости в популярных городах. Об этом сказано в совместном исследовании Циан и СК «Росгосстрах».

48% россиян хотели бы жить в элитном жилом комплексе, но лишь 2% могут себе это позволить. Большинство опрошенных предпочитают квартиры площадью 70-100 м2 в монолитных или кирпичных домах, при этом самые востребованные варианты – двух- и трехкомнатные квартиры на 2-5 этажах.

«Желания потенциальных покупателей не всегда соответствуют их реальным возможностям. Почти половина россиян хотели бы жить в ЖК премиального сегмента, но лишь единицы могут позволить себе такое приобретение, а бюджет, который планируют потратить на покупку недвижимости в 2-4 раза ниже реальной стоимости жилья в популярных городах», – комментирует эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская.