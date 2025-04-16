Заксобрание поддержало инициативу губернатора Иркутской области о присвоении всем участникам ВОВ званий почетных граждан региона

Это не единственное предложение, которое рассматривали депутаты.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На сессии регионального парламента единогласно одобрены важные социальные инициативы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, направленные на поддержку участников Великой Отечественной войны.

Ключевым решением стало принятие законопроекта о присвоении всем ветеранам ВОВ звания «Почетного гражданина Иркутской области».

Губернатор также предложил ходатайствовать о присвоении Черемхово звание «Города трудовой доблести» и поддержал увеличение ежемесячных выплат труженикам тыла с 403 до 2000 рублей.

«Вклад тружеников тыла в Победу неоценим. В годы войны эти люди прошли через суровые испытания, они заслуживают нашей всесторонней поддержки. Это не просто законопроект – это наша дань уважения тем, кто так многое сделал для нас», – отметил Игорь Кобзев.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Напомним, что 25 апреля губернатор выступит с ежегодным посланием к Заксобранию, где подробнее раскроет планы социальной поддержки жителей региона.