Заксобрание поддержало инициативу губернатора Иркутской области о присвоении всем участникам ВОВ званий почетных граждан региона

Это не единственное предложение, которое рассматривали депутаты.
На сессии регионального парламента единогласно одобрены важные социальные инициативы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, направленные на поддержку участников Великой Отечественной войны.
Ключевым решением стало принятие законопроекта о присвоении всем ветеранам ВОВ звания «Почетного гражданина Иркутской области».
Губернатор также предложил ходатайствовать о присвоении Черемхово звание «Города трудовой доблести» и поддержал увеличение ежемесячных выплат труженикам тыла с 403 до 2000 рублей.
«Вклад тружеников тыла в Победу неоценим. В годы войны эти люди прошли через суровые испытания, они заслуживают нашей всесторонней поддержки. Это не просто законопроект – это наша дань уважения тем, кто так многое сделал для нас», – отметил Игорь Кобзев.
Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
Напомним, что 25 апреля губернатор выступит с ежегодным посланием к Заксобранию, где подробнее раскроет планы социальной поддержки жителей региона.