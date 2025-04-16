Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске

Альфа-Конфа 2025. Иркутск. Фото: Кирилл Гужвинский

«Ты всё делаешь не так. Продолжай!» – таков девиз Альфа-Конфы, масштабного бизнес-мероприятия, которое Альфа-Банк проводит в регионах России с 2023 года. Сам банк, организуя событие, тоже сделал всё не так: никаких продаж и рекламы – только концентрированный бизнес-опыт и полезные инструменты для предпринимателей. Результат – более 3 тысяч участников, и это только в Иркутске! Здесь Альфа-Конфа прошла уже во второй раз. Мы записали самые яркие тезисы спикеров и участников.

«Сибиряки готовы к бизнес-общению»

Ситуация в экономике стремительно меняется. Чтобы лавировать в этих обстоятельствах, важно быстро принимать решения, адаптироваться и искать новые инструменты, говорит Максим Дзюба, управляющий филиалом Альфа-Банка в Иркутской области.

Максим Дзюба, управляющий филиалом Альфа-Банка в Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы постарались объединить на Альфа-Конфе максимальное количество людей: клиентов, партнеров, собственников бизнеса и тех, кто только задумывается о его создании. И, конечно, экспертов, предлагающих актуальные инструменты, которые можно применить как в бизнесе, так и в повседневной жизни.

В этом году желающих попасть на мероприятие в Иркутске было свыше 3 тысяч. Интерес к Альфа-Конфе оказался настолько высоким, что в качестве площадки организаторы выбрали ледовый дворец «Айсберг»: это единственная в городе локация с возможностью установки светового оборудования, способная вместить до 4000 зрителей.

По мнению Максима Дзюбы, бизнес-среда в Иркутске отличается открытостью и позитивным настроем.

– Сибиряки готовы к общению, а бизнес-сообщество в целом активно интересуется новыми инструментами и продуктами. Это усиливает эффект мероприятия, – считает он.

«У бизнеса высокая адаптивность и ориентация на восток»

Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области:

– В прошлом году сектор МСП Иркутской области показал рост на 8% по количеству предприятий. За последние четыре года оборот малого и среднего бизнеса достиг 1 млрд рублей, увеличившись на 25%, доля в валовом региональном продукте составила 17,5%, в доходах областного бюджета – 6,5%.

В целом успех Иркутской области обусловлен тремя факторами. Первый – высокая адаптивность бизнеса: наши предприниматели всегда работали в условиях непростой логистики. Так что в новых условиях им оказалось гораздо проще, нежели бизнесу Центральной России, который привык, что все рядом, а теперь столкнулся с резким ростом логистической составляющей в себестоимости. Второе – это наша изначальная ориентация на азиатские рынки. И наконец, третье – мультипликативный эффект от крупных инвестиционных проектов, стимулирующих развитие смежных МСП.

«Бизнес продолжает расти и развиваться»

Ольга Юскова, директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области.

Фото: Артём Моисеев

Ольга Юскова, директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области:

– Несмотря на высокую ключевую ставку, бизнес продолжает расти и развиваться. Хотя некоторые долгосрочные проекты могут быть отложены, кредитование не приостановлено – мы продолжаем выдавать кредиты. Появляются новые дополнительные продукты для накоплений, развивается электронная коммерция. Приоритетом для бизнеса стал выход на международные рынки, особенно в дружественные страны.

«Эмоциональный интеллект – это кожа, а личная сила – позвоночник»

Одним из ключевых инструментов для предпринимателя в эпоху перемен становится личная сила. Как ее найти в себе, как сохранить, развить и поставить на службу бизнесу, рассказала Ангелина Шам, бизнес–тренер, ученый-биохимик и психолог.

Ангелина Шам, бизнес–тренер, ученый-биохимик и психолог.

Фото: Кирилл Гужвинский

– 20 лет назад сильным руководителем считался человек с управленческими компетенциями, умеющий планировать и делегировать. 10 лет назад – лидер, умеющий вдохновлять. Сейчас сила – это внутренний стержень, умение держать фокус на цели, а не власть, харизма или уверенность, – указывает она.

Уверенность, по словам Ангелины, может оказаться иллюзорной. Властность работает через страх, но убивает креативность в сотрудниках. Харизма без глубины превращается в шоу. А вот устойчивость позволяет преодолевать препятствия, сохраняя верность цели, даже в условиях давления. Она дает готовность встречать вызовы и трансформироваться через кризисы.

– Личная сила – это позвоночник, а эмоциональный интеллект – кожа. Без крепкого позвоночника вы не встанете, как бы хорошо вы ни чувствовали нюансы, – уверена Ангелина Шам.

Альфа-Конфа 2025, Иркутск. Фото: Артём Моисеев

Но это требует глубинной работы с собой. Прежде всего – умения быть честным: признавать проблемы и отказываться от иллюзий. Потому что, по словам спикера, личная сила рождается из выбора правды. Не из компромиссов, а из умения держать позицию, даже если это страшно.

«Важно вовремя признать: здесь у меня не получается»

Евгения Снятинская, предприниматель:

– Мы приходим на конференции не столько за новыми открытиями, сколько за подтверждением своих мыслей. Для меня, например, таким стало выступление спикера о страхах и честности с собой. Мы привыкли считать себя умными и успешными, особенно если был опыт, который это подтверждал. Но в условиях постоянных изменений важно вовремя признать: «Здесь у меня не получается». Нужно отбросить амбиции и самолюбие и даже быть готовым признать свою несостоятельность как предпринимателя. Не гнаться за статусом и выручкой, а сохранять внутреннюю устойчивость, несмотря на внешние изменения.

«Через личный бренд легче находить партнеров и инвесторов»

О том, что нужно прокачивать личный бренд, знают все. Но кто понимает, для чего? Между тем, личный бренд – это еще один хороший инструмент для развития бизнеса, особенно в условиях нехватки кадров, инвестиций, внимания клиентов. Как именно строить личный бренд и в чем его польза для предпринимателя, рассказал Евгений Давыдов, сооснователь рекламного агентства SETTERS и серийный предприниматель.

Евгений Давыдов, сооснователь рекламного агентства SETTERS и серийный предприниматель.

Фото: Артём Моисеев

– У каждого предпринимателя, скорее всего, уже есть бренд. Просто им можно либо управлять, либо не управлять. Управлять – круче. Лично для меня личный бренд – это больше не про клиентов, а про крутых партнёров и сотрудников, – заявил Евгений Давыдов.

Именно через личный бренд легче собирать сообщество единомышленников – будь то чат в соцсети или профессиональная ассоциация. Подобные сообщества нужны, чтобы обсуждать что-то важное для участников и для всего бизнес-направления, получать информацию. С их помощью можно создавать классные партнёрства и коллаборации, находить нужных специалистов и инвесторов.

Альфа-Конфа 2025, Иркутск. Фото: Артём Моисеев

– Это колоссальное ускорение любых процессов. К примеру, по официальным каналам команда может о каком-то партнёрстве договариваться четыре месяца. Но если потенциальный партнер участвует в вашем чате, вы можете сделать это за неделю. И это не про кумовство и прочие нехорошие вещи. Просто люди знают, что вы представляете. В сообществе доверие к человеку выше, особенно на старте, – подчеркнул эксперт.

«Альфа-Конфа ломает шаблоны, совмещая строгость и драйв»

Семен Майор, предприниматель:

– Ценность Альфа-Конфы, на мой взгляд, заключается не только в контенте, но и в уникальной атмосфере нетворкинга. Здесь собираются активные люди, готовые развивать коллаборации. Уже в первые часы я успел пообщаться с представителями власти, бизнеса и креативных индустрий – и даже нашёл перспективных партнёров для будущих проектов, включая социальные инициативы. Отмечу и разнообразие спикеров: от мотивационных выступлений для молодежи до глубоких бизнес-кейсов. Возможно, для регионального мероприятия здесь слишком смелый формат, но именно это и цепляет: Альфа-Конфа ломает шаблоны, сочетая деловую строгость с живым драйвом.

«Когда клиент говорит: “Я подумаю”, – диалог только начинается»

Как разговорить клиента? Как удержать его интерес и склонить к покупке? Как вернуть в диалог «потеряшек»? Эксперт по построению отдела продаж Владимир Якуба поделился с участниками Альфа-Конфы ценными рекомендациями о том, как выстроить диалог с клиентом по телефону – причем сделал это в режиме живого разбора реальных кейсов.

Владимир Якуба, эксперт по построению отдела продаж.

Фото: Кирилл Гужвинский

– Когда клиент говорит: «Я подумаю», менеджер обычно считает, что разговор окончен, но на самом деле диалог только начинается, – убежден Владимир Якуба.

Эксперт напомнил, что в общении с клиентом можно выделить три ключевых этапа: начало, центр и завершение. И порой именно первый этап бывает самым сложным – если клиент «сливает» контакт, не реагируя на звонки и сообщения. Но и для таких случаев есть свои приемы.

Когда клиент начинает задавать вопросы, наступает центральная стадия диалога – время менеджеру перехватить инициативу, следуя принципу КГБ: «Клиент Говорит Больше». Клиент должен говорить больше половины «эфирного» времени, для этого нужно задавать аккуратные вопросы, чтобы стимулировать собеседника к разговору. И тогда финальная часть может стать результативной.

– Продажи – это не просто следование скриптам, это искусство живого общения и передачи эмоций. Будьте искренни, не бойтесь экспериментировать с новыми подходами и помните: клиент должен быть в центре внимания, а ваша задача – умело вести диалог, раскрывая потребности и предлагая решения.

Альфа-Конфа 2025, Иркутск. Фото: Артём Моисеев

5 хитростей от Владимира Якубы

Сообщение – повод для звонка, звонок – повод для сообщения. Нужно чередовать звонки и сообщения, чтобы поддерживать контакт с клиентом. Если клиент долго не отвечает, стоит написать: «Как вы?» или «Решил выйти на связь» – это мягкий способ возобновить диалог. После фразы клиента «Я подумаю» не заканчивайте разговор, а задавайте уточняющие вопросы, чтобы понять его сомнения. В переговорах клиент должен говорить больше 50% времени – задавайте открытые вопросы, чтобы вовлечь его в диалог. В конце разговора договаривайтесь о следующем шаге: «Хорошо, я вам отправлю информацию, а потом позвоню, чтобы обсудить детали?»

«ИИ – это не угроза, а суперсила»

Нейросети меняют правила игры: автоматизируют рутинные операции, привносят в бизнес гиперперсонализацию и скорость, экономя при этом бюджет. «Через год-два искусственный интеллект возьмет на себя 90% рутины. Но креатив: юмор, эмоции, нестандартные идеи – останется за человеком», – ободрила аудиторию еще один спикер Альфа-Конфы, эксперт в сфере стратегического и цифрового маркетинга, онлайн-продаж Юлия Ракова.

Юлия Ракова, эксперт в сфере стратегического и цифрового маркетинга, онлайн-продаж.

Фото: Артём Моисеев

– Меня часто спрашивают: «Юля, ты не знаешь грамотного маркетолога, разработчика сайтов, райтера?» Сейчас эти функции во многом можно делегировать нейросетям, – заявила эксперт.

Например, нейросети могут создать детальный портрет целевой аудитории. Проанализировать ее цели, страхи и даже скрытые мотивы – и на этой базе разработать скрипты против возражений. Построить воронку продаж и написать посты для каждой стадии – от любопытства до доверия.

– Раньше на создание стратегии у маркетолога уходили месяцы. Теперь ИИ делает это за 6 минут, – рассказала Юлия.

Нейросеть может сэкономить бюджет на найме реальных сотрудников, создавая цифровых двойников для поддержки клиентов. Причем говорить аватары могут на любом языке – например, на мандаринском диалекте китайского. А еще – создавать полноценные сайты на основе запроса: нейросеть сама добавит разделы, прикрепит «кнопки», сгенерирует изображения для портала, придумает логотип. Человеку останется лишь доработать детали.

Но это отнюдь не означает, что ИИ вытеснит людей, хотя нам придется научиться думать, как он, разговаривать на его языке.

– Нейросети изменили нашу жизнь навсегда, но это не угроза, а суперсила. Ваша задача – научиться работать в тандеме с ИИ. Используйте их, чтобы оставить себе время для идей, – призвала Юлия Ракова.

3 совета для безопасной работы с ИИ

Не загружайте в ИИ личные данные и коммерческие тайны. Анонимизируйте все, что может навредить бизнесу. Изучайте правила сервисов, читайте лицензионные соглашения – одни разработчики дарят контент пользователю, другие передают авторские права только на платной основе. Всегда проверяйте источники ИИ-контента. Фото и видео с цифровыми двойниками уже почти неотличимы от реальных. И мошенники вовсю используют эту технологию.

«Мы осознали: нужно делать бизнес для будущего»

Уйти из спорта в алкогольный бизнес, затем вернуться на «светлую сторону» – и построить целую индустрию спортивных проектов. Кейс спортивного предпринимателя Владимира Волошина, гендиректора компании Newman Business Consulting, сооснователя спортивных фестивалей ROSA RUN и IRONSTAR, – воплощение идеи «делать всё не так».

Владимир Волошин, спортивный предприниматель, гендиректор компании Newman Business Consulting, сооснователь спортивных фестивалей ROSA RUN и IRONSTAR.

Фото: Артём Моисеев

– Когда я уходил из алкогольного бизнеса, я задумался: зачем идти на «светлую» сторону, если там, казалось бы, нет рынка? 2,5 миллиона человек, регулярно занимающихся спортом, – против 30 миллионов, регулярно покупающих алкоголь, – поделился Владимир Волошин. – Но, изучая глобальные тренды, я понял: надо делать бизнес не для нашего поколения, а для следующих – миллениалов, зуммеров, альф. Для них здоровье и спорт – это не просто тренировки, а социальное явление.

Из этого решения вырос проект, объединивший и производство электроники, без которой невозможно проводить спортивные мероприятия, и создание мобильных технологий, внутри которых люди занимаются физической активностью, и организацию различного рода фестивалей, и создание Лиги марафонов БРИКС, которая объединяет крупнейшие марафоны России и нацелена на включение забегов Китая, Индии и Бразилии.

Альфа-Конфа 2025, Иркутск. Фото: Артём Моисеев

– Я четко разделяю два понятия: цель и сверхцель. Сверхцель – это, казалось бы, невыполнимая задача за пределами нашего контроля. Именно она выводит нас на новый уровень. И, когда при обсуждении идеи я чувствую особый страх – страх утраты контроля, я понимаю, что за нее нужно браться, – признался Владимир Волошин.

Альфа-Конфа продолжается

Альфа-Конфа 2025, Иркутск. Фото: Артём Моисеев

Альфа-Банк третий год подряд проводит самое масштабное бизнес-событие страны. Альфа-Конфа охватывает 6 новых городов каждый месяц и привлекает сотни тысяч предпринимателей со всей России. В 2024 году прошло таких 50 бизнес-мероприятий, в 2025-м должно состояться 60, и Альфа-Конфа в Иркутске – не последняя в Сибири.

Главная тема события в 2025 году – ценности бизнеса. Эксперты Альфа-Конфы рассказывают предпринимателям, на чем строятся лучшие бизнес-проекты, как наполнить их смыслом и выгодой. Программа мероприятий включает тренды маркетинга и продаж, бизнес-инновации, масштабный обмен опытом и разбор личных кейсов участников. Альфа-Конфа – это настоящее шоу без скучных лекций и формальностей.

– Третий год мы задаем стандарты событий для бизнеса, приглашаем знаменитых спикеров, проводим острые дискуссии и знакомим между собой лучших предпринимателей, – отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка. – За это время мы уже успели побывать в десятках городов, постоянно экспериментируем с форматами и создаем что-то новое. Мы разделяем ценности предпринимателей и снова говорим: «Ты все делаешь не так, продолжай!»