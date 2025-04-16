Доля отказов по кредитам в России достигла годового максимума

Кредиторы потеряли аппетит к риску. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

В марте 2025 года 80,6% заявок на розничные кредиты получили отказ, что стало самым высоким показателем за последний год. По сравнению с февралем этого года уровень отказов вырос на 2,7 п.п., а в годовом выражении — на 6,6 п.п.

Наибольшее число отказов зафиксировано в:

Ставропольском крае (82,8%),

Краснодарском крае (82,3%),

Кемеровской обл. (82,3%).

Самый резкий рост доли отказов по сравнению с предыдущим месяцем отмечен в:

Нижегородской обл. (+3,3 п.п.),

Самарской обл. (+3,1 п.п.),

Санкт-Петербурге (+3,0 п.п.),

Москве (+3,0 п.п.).

«Со второй половины 2024 года в розничном кредитовании преобладают тенденции по сокращению спроса со стороны населения и снижению аппетита к риску со стороны кредиторов. С одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на розничные кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на кредиты также снижается. В конечном итоге это приводит и к сокращению выдачи розничных кредитов», – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.