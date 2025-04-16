Интерес жителей Иркутской области к «самиздат»-площадкам вырос на 43%

Иркутские читатели все активнее обращаются к произведениям начинающих авторов на «самиздат»-площадках – число пользователей таких сервисов выросло на 43%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают спад активности на 24%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за первый квартал 2024 и 2025 годов.

В целом в Приангарье число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 19% за 2024 год. При этом львиную долю прироста обеспечили именно «самиздат»-площадки – на них пришлась почти половина новых читателей.

Динамика потребления интернет-трафика также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов – за год объем данных, потребляемых пользователями «самиздат»-сервисов, вырос на 6%, в то время как трафик классических книжных платформ снизился на 9%.

Наиболее активный рост интереса к «самиздат»-сервисам демонстрируют люди старше 56 лет – число пользователей увеличилось более чем в 2,5 раза. Для сравнения, в сегменте классических книжных онлайн-сервисов эта возрастная группа за год потеряла 45% аудитории. При этом больше остальных читать «самиздат» стала молодёжь 21-25 лет – они увеличили трафик на 29% и почти догнали по объёму загруженных данных людей 46-55 лет.

Основной аудиторией традиционных онлайн-библиотек являются жители Иркутской области 46-55 лет – к ним относится 38% аудитории. Интересно, что женщины читают больше, чем мужчины В обоих категориях литературных платформ они занимают 55% аудитории и тратят на книги на 3% больше времени.

Онлайн-«самиздат» позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

Больше всего «самиздат»-сервисами пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В топ-10 по среднему трафику на пользователя также вошли Челябинск, Краснодар, Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Владивосток. Традиционные онлайн-библиотеки наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Кемерово и Челябинске.