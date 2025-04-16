Производство молока и мяса упало в Иркутской области: его будут восстанавливать

В Иркутской области зафиксировали падение производства молока и мяса на фоне заразного узелкового дерматита, которым массово заболел скот. В 2025-м планируется восстанавливать показатели, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С 2019 по 2023 год производство молока в организованном секторе сельского хозяйства выросло со 193,1 тыс. тонн до 215,8 тыс. тонн, в процентном соотношении рост составил 11,8%», – пояснили власти.

Аналогичная ситуация отмечалась и по производству мяса: за аналогичный период показатели выросли с 96,7 тыс. тонн до 109,9 тыс. тонн, то есть на 13,7%.

Тенденция изменилась в результате ЧС в 2024-м, когда распространялся заразный узелковый дерматит среди крупного рогатого скота. В настоящее время ведется работа по восстановлению поголовья.