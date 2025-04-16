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Бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом на трассе в Иркутской области

Авария произошла на 233-м километре федеральной трассы «Вилюй» в жилом районе Южный Падун в Братске. Столкнулись бензовоз «КАМАЗ» и автобус с 25 пассажирами, сообщают пресс-службы региональных полиции и прокуратуры.

По предварительным данным правоохранителей, 51-летний водитель бензовоза выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным транспортом, который двигался с улицы Мамырской в сторону Центрального района.

Обстоятельства инцидента устанавливаются – обстоятельства устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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