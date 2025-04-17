Почему золото перешагнуло рубеж в $3300

С введением импортных пошлин США многие страны столкнулись с резкими колебаниями цен на рынке. Фондовые индексы смогли частично восстановиться благодаря временному отказу от новых тарифов, однако повышенный спрос на золото сохраняется. Центробанки мира традиционно являются крупными покупателями драгоценных металлов, и процесс диверсификации международных резервов продолжается.

Торговая напряженность создает двойственный эффект: она повышает риск снижения темпов глобальной экономики, одновременно вынуждая центральные банки увеличивать долю золота в своих портфелях. Именно вторая причина кажется более значимой, поскольку обеспечивает стабильный приток инвестиций в этот класс активов.

Рост стоимости золота обусловлен несколькими факторами: увеличением цены самого металла, повышением уровня геополитической нестабильности и усиленным накоплением запасов различных государств. Среди крупнейших покупателей выделяются развивающиеся страны.

Bank of America зафиксировал максимальные поступления средств в золотые инвестиционные фонды за последний месяц.

Анализируя техническую картину рынка, видно, что ближайшие уровни сопротивления находятся около отметок $3300 и $3400. Золото сейчас активно проверяет первую линию поддержки. Эксперты банка БКС оптимистично оценивают перспективы золота на ближайший год, предполагая достижение отметки $3680, что означает прирост порядка 12%.

Большинство зарубежных аналитиков также склонны повышать свои оценки относительно перспектив золота. Однако позиция HSBC остается умеренно сдержанной среди крупных банков вроде Goldman Sachs и UBS, повысивших целевые ориентиры до $3700 и $3500 за унцию соответственно.