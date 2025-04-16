Уникальное для России производство по извлечению золота запустили в Иркутске

Компания «Сервис Технопром», один из ведущих производителей уникального оборудования для горно-обогатительной отрасли, открыла новый производственный цех. Он разместился в Ленинском районе Иркутска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цех имеет площадь 1,3 тыс. кв. метров. Здесь будут выпускать крупногабаритное оборудование – инновационные высокотехнологичные модули интенсивного цианирования. Они предназначены для быстрого извлечения золота из гравитационных концентратов перед непосредственной плавкой в слиток.

Аналогов данному оборудованию в России не существует. Новое производство способно полностью заместить продукцию ушедших с рынка западных компаний.

«Сейчас в новом цехе завершился финальный этап сборки самого большого в России центробежного концентратора СТП-ЦК175. Его вес достигает 18 тонн, оно сможет обработать до тысячи тонн руды в час. В настоящее время оборудование проходит испытания и будет готово к эксплуатации в конце мая – начале июня», – прокомментировал директор по стратегическому развитию ООО «Сервис ТехноПром» Владислав Пелих.