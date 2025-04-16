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ЦБ против продолжения обязательной продажи валютной выручки

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Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Центральный банк России выступил против продления срока обязательного возврата и продажи части валютной выручки российских экспортеров, срок которого истекает в конце апреля текущего года. Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Несмотря на поддержку правительства, регулятор придерживается иной позиции и выражает сомнения в целесообразности дальнейшего сохранения данного механизма.

Алексей Моисеев подчеркнул, что Банком России сформулированы конкретные возражения по поводу продления мер обязательной продажи валютной выручки в текущих условиях.

Моисеев добавил, что сейчас министерство финансов совместно с Центральным банком работает над урегулированием разногласий по данному вопросу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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