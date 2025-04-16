Жители Иркутской области смогут получить деньги на реализацию экологических бизнес-идей

В Иркутской области стартовал прием проектов в экологический акселератор «Росатома». Жители и компании, у кого есть бизнес-идеи в сфере экологии, смогут получить деньги на реализацию инициатив, сообщает оргкомитет программы.

У участников будет возможность протестировать успешность своей задумки, получить обратную связь от экспертов, доработать и усилить свои проекты, запустить новый или улучшить имеющийся бизнес. Командам, которые пройдут отбор, будут помогать наставники – предприниматели, имеющие личный опыт реализации экологически ориентированных проектов.

Можно предложить решения в области производства экопродуктов и локальное фермерство, по производству товаров из вторичных материалов и переработке вторичного сырья, сервисы аренды и совместного потребления вещей.

«Акселерационная программа включает в себя два направления. Направление «Новый бизнес» посвящено реализации проектных идей и запускам новых бизнесов. Направление «Бизнес-рост» – масштабированию и экологизации действующего бизнеса», – рассказала заместитель генерального директора по бизнес-сопровождению Отраслевого центра развития инноваций «Росатома» Виктория Романова.

Экологический акселератор запускается в 18 городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в 14 российских регионах, в том числе в Усолье-Сибирском Иркутской области. Подать заявку на участие и узнать все подробности об акселераторе можно до 20 мая 2025 года на официальном сайте проекта.

Напомним, первый сезон акселератора прошел в 2024 году. Его финалистами стали 16 команд из шести городов. Каждый проект получил финансирование в размере 500 тысяч рублей на развитие.