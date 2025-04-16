Газпромбанк ожидает курс доллара на уровне 105 рублей в 2025 году

Специалисты финансового подразделения Газпромбанка предполагают возвращение курса доллара к уровню примерно 105 рублей за единицу американской валюты уже в течение 2025 года. В своем прогнозе эксперты подчеркнули, что дальнейшее укрепление российского рубля является маловероятным сценарием развития событий, сообщает РБК.

Кроме того, аналитики полагают, что стоимость китайского юаня может увеличиться до 14,5 рублей. Эти данные содержатся в опубликованном недавно аналитическом докладе под названием «Внешний сектор: всё лучше и лучше».

На 16 апреля курс доллара к рублю опустился ниже 83 руб., юань – 11,30 руб.

Ранее аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что к лету доллар вырастет до 100 руб., в 2026 году достигнет 120 руб., а в 2027 и 2028 годах поднимется до 130 руб.

Аналитики БКС Мир инвестиций предупреждают, что укрепление рубля может быть кратковременным. Они выделяют единственную причину его роста: «К концу весны курс доллара может вернуться к 90 рублям, а юань — к 12 рублям. Это будет связано с сокращением притоков экспортной выручки и увеличением оттоков валюты на импорт. Единственный сценарий, при котором среднесрочный валютный прогноз не оправдается, и рубль достигнет годовых максимумов — это быстрое завершение геополитического конфликта, что приведет к исчезновению риск-премии в курсе национальной валюты».