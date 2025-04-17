Летние клумбы в Иркутске оформят в «ковровом» стиле

В парках и скверах Иркутска к лету высадят 424 тысячи цветов однолетней рассады. Общая площадь цветников составит около 10 тысяч кв. м., рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Город украсят петуния улучшенного качества с закрытой корневой системой, колеус, агератум, цинерария, антирриум, герань, бегония, газания, различные виды бархатцев. Высадят и многолетние растения – астильбу, дербенник, овсянницу сизую, пузыреплодник.

Самые большие клумбы обустроят в сквере имени Кирова, на бульварах Гагарина, Постышева, на площади Труда у цирка, на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», у стелы «Иркутск – город трудовой доблести», в парке Парижской коммуны. Также город украсят более 1,5 тысячи подвесных и напольных вазонов.

В сквере у «Вечного огня» разместят «Звезды». В других районах будут полюбившиеся горожанам зеленые скульптуры «Семь гномов», «Олень» и «Медведь». Запланировано и тематическое оформление к 80-летию Великой Победы.

В этом сезоне цветники преимущественно будут оформлены в русском национальном стиле с ковровыми орнаментами, элементами народных промыслов.