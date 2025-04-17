Мягкая посадка или шок? Экономика России на грани кризиса

Аналитики "Эксперт РА" представили два сценария для российской экономики: "мягкую посадку" и "шок". В случае "мягкой посадки" ожидается управляемое замедление экономики с понижением инфляции до 6,5–7% к концу года. Однако при сценарии "шока" рост экономики может быть околонулевым, а ключевая ставка Банка России останется на уровне 21% до конца года, сообщает РБК.

Экономика России к весне 2025 года оказалась в "точке перегиба", где торможение можно считать целенаправленным, без явных угроз бюджетной стабильности. В базовом сценарии "мягкой посадки" замедление роста ВВП будет управляемым, а инфляция уменьшится. В неблагоприятном сценарии "шока" экономику может ожидать околонулевой рост.

Годовая инфляция ожидает резкий спад в апреле-мае, но текущая инфляция будет снижаться постепенно. Рост тарифов в середине года может временно развернуть этот процесс. Торможение экономики уже идет и в ближайшие месяцы проявится во многих отраслях.

Управление торможением и недопущение рецессии являются ключевыми вопросами для Банка России и правительства. Вопрос в том, достигнут ли пик инфляции и ставок.

Сценарий "разумной достаточности" предусматривает замедление инфляции до 6,5–7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18–19% к декабрю. Снижение ставки может начаться в сентябре, если не будет сигналов о более радикальном замедлении экономики.

Процесс замедления экономики будет инерционным: рост ВВП может составить 1,5% в 2025 году и 2,2% в 2026 году. В случае более быстрого замедления экономики возможна более резкая денежно-кредитная политика с ключевой ставкой в 16% при инфляции около 6%.

Политика Центробанка будет зависеть от скорости и траектории снижения инфляции, а выбор регулятора зависит от успешности собственных усилий по охлаждению экономики и недопущению рецессии.