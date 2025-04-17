Россияне установили миллионы самозапретов на кредиты: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЕС отложил запрет на российский газ, названо возможное негативное последствие американских пошлин, жители РФ установили миллионы самозапретов на кредиты, а в Иркутской области запустили уникальное производство. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Отложенный запрет

Евросоюз отложил запрет на российский газ из-за пошлин США и, соответственно, неопределенности с будущим европейско-американских торговых отношений. Целый ряд европейских государств выступил против санкций в отношении российского газа, если не удастся наладить альтернативные каналы поставок.

Последствие пошлин

Американские эксперты рассказали о негативном последствии ужесточения пошлин. По их словам, таковым может стать ускорение темпов роста инфляции в США. Как следствие, возможно замедление экономического развития. Кроме того, инфляционный рост может затянуться.

Популярность самозапретов

В России с 1 марта появилась возможность самозапретов на кредиты, которые с начала действия программы установили уже 10 млн человек. Самые активные пользователи – жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Республики Башкортостан. Мера необходима для защиты граждан от кредитного мошенничества.

Уникальное производство

В Иркутске открыли новый цех. В нем разместили оборудование, аналогов которому в России не существует. С его помощью будут выпускать инновационные высокотехнологичные модули интенсивного цианирования. Они предназначены для быстрого извлечения золота из гравитационных концентратов перед непосредственной плавкой в слиток. Производство способно полностью заместить продукцию ушедших с рынка западных компаний.

Падение выпуска молока и мяса

После устойчивого роста в 2019-2023 годах в 2024-м в Иркутской области произошло падение производства молока и мяса на фоне заразного узелкового дерматита, которым массово заболел скот. В 2025-м планируется улучшать положение дел и восстанавливать былые показатели.