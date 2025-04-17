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Мать сбитого на дороге ребенка в Иркутской области отсудила компенсацию в 250 тысяч рублей

В Иркутской области матери ребенка, которого сбили на дороге, удалось отсудить денежную компенсацию. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, женщина-водитель KIA Sportage ехала по трассе Усть-Кут –Уоян – Казачинское  в поселке Ключи Казачинско-Ленского района и сбила 14-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть после выхода из общественного транспорта. В результате удара школьница получила травмы, также ей причинены физические и нравственные страдания.

В результате заседания суд постановил заплатить компенсацию морального вреда ребенку в 250 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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