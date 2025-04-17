Российские власти сокращают параллельный импорт товаров

Минпромторг готовит изменения в порядок ввоза иностранных товаров без разрешения правообладателей, перейдя от разрешения целых товарных категорий к ограниченному списку брендов. Об этом пишет газета «Известия».

Как пояснили в министерстве, это связано с постепенным замещением импорта отечественной продукцией и необходимостью усиления контроля за качеством ввозимых товаров.

— Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники ФТС использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию. Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе, — объяснил источник.

При этом ассоциации ритейлеров предупреждают, что излишние ограничения могут спровоцировать рост теневого рынка.

В Минпромторге подчеркивают, что механизм остается гибким и будет корректироваться по мере развития отечественного производства и наращивания поставок из дружественных стран. Обновленный приказ уже направлен на регистрацию в Минюст.