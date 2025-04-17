Тенденция импортозамещения отмечается на рынке косметологических услуг в России

В России зарубежные товары активно замещают на отечественные на фоне политико-экономической обстановки. Такая тенденция не обошла стороной и косметологический рынок, рассказала SIA.RU руководитель компании «Сатэль» и Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины Эльмира Сатардинова.

«Главная перемена – за два года (казалось бы, что можно сделать за такой срок?) российские производители вывели на рынок отечественное оборудование для лазерной, фототерапии. Сейчас отшлифовываются различные программы работы на нем. Появились свои препараты – очень интересные, можно сказать, уникальные. И это не «купи в Китае ингредиенты, смешай, наклей этикетку», а собственные разработки, свое высокотехнологичное производство», – отметила эксперт.

Она также пояснила, что уже есть опыт использования, видны результаты – благодаря им растет доверие пациентов к российским брендам. Специалист выразила надежду, что это станет «хорошим трамплином для развития полноценной косметологической индустрии в стране».