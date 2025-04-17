Средний срок ипотеки в России достиг рекордных 26 лет

Больше 50% заемщиков останутся должны банкам и после выхода на пенсию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Средний срок ипотечных кредитов в стране приблизился к историческому максимуму, составив 26 лет для готового жилья и 27 лет для новостроек. Более половины заемщиков теперь будут выплачивать жилищные кредиты уже после выхода на пенсию.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, среди оформленных займов растет доля льготных программ.

По данным ЦБ, в феврале по рыночной ипотеке выдавалось всего 13% ссуд – рекордный минимум.

При этом эксперты отмечают, что большинство россиян все же погашают ипотеку досрочно – в среднем за 10 лет. В ЦБ не видят существенных рисков для финансовой системы, но рекомендуют заемщикам тщательнее планировать бюджет с учетом будущего снижения доходов.