Пожар охватил продуктовый магазин в многоэтажном доме в Иркутске

Пожар произошел минувшей ночью на улице Новаторов в Иркутске. Пламя охватило продуктовый магазин, расположенный на первом этаже многоэтажного дома, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 03:50. Едкий дым окутал не только горящий магазин, но и подъезд. Из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 30 человек, среди них шесть детей. Погибших и пострадавших нет.

На момент прибытия первого подразделения в помещении магазина горел холодильник и кондиционер. Пламя на 36 квадратных метров ликвидировали 12 огнеборцев и четыре единицы техники ведомства. Причина случившегося устанавливается.