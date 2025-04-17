Путин сравнил Илона Маска с Королевым

Во время визита в МГТУ имени Баумана президент России Владимир Путин побеседовал со студентами.

Фото с сайта kremlin.ru

На вопрос о планах международного сотрудничества при освоении Марса глава государства ответил:

«Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, [Илон – прим. ред.] Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции – заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же как в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев. Казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили, но все реализовалось».

Он подчеркнул, что проект полета на Марс очень сложный. Первое, что нужно решить, – это проблему длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе.