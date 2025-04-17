Ввод жилья в России падает: девелоперы затягивают сроки из-за плохих продаж

Ввод многоквартирных домов в России в первом квартале 2025 года сократился на 17,2%, составив 7,3 млн кв. м, что является худшим показателем за последние шесть лет, согласно данным Росстата. Девелоперы затягивают сроки сдачи из-за плохих продаж. В аналогичный период прошлого года было введено 8,8 млн кв. м жилья, сообщает газета "Ведомости".

Январь – март не самый показательный период для оценки итогов ввода, отмечает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Представитель девелопера «Брусника» добавляет, что результаты могут варьироваться в зависимости от того, успели ли девелоперы сдать дома до 31 декабря или получили разрешение в январе. Однако значительное снижение ввода во многих регионах свидетельствует о тенденции к сокращению, считает генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько. Например, в Санкт-Петербурге ввод упал на 39,8%, в Приморском крае — на 69,5%, в Тюменской области — на 63,8%, а в Свердловской — на 29,5%.

Руководитель Единого реестра застройщиков России Кирилл Холопик утверждает, что среди крупных регионов наибольшее сокращение произошло в Башкирии — на 90,6%, Ленинградской области — на 75,4% и Самарской области — на 72,6%. Однако в некоторых регионах ситуация иная: в Москве ввод вырос на 25%, а в Краснодарском крае — на 176%.