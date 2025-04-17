Похищали вместе с детьми: семью из Тайшета уличили в серии краж на 1,5 млн рублей

Семья из Тайшета попала в поле зрения правоохранителей. Родителей и их двоих детей уличили в причастности к нелегальному «бизнесу». Подробности сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным МВД, мужчина и двое совершеннолетних сыновей на дорогах Красноярского края на ходу проникали в фуры с помощью машины со съемным лобовым стеклом и похищали из них имущество. Мать семейства занималась сбытом украденного и распределением доходов.

Были похищены бытовая техника, аудио- и видеоаппаратура, одежда, обувь, продукты питания, автомобильные запчасти, автомасла, деньги, ювелирные изделия. Пострадавшими признаны пять компаний. Сумму ущерба оценили в 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража организованной группой», ведется расследование.