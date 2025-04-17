Развитие платформенной экономики и применение ИИ обсудили на конференции Data Fusion

Актуальные вопросы развития платформенной экономики, взаимодействие бизнеса и государства, необходимые меры поддержки, а также расширение доступа к данным и использование технологий искусственного интеллекта обсудили участники пленарной дискуссии конференции Data Fusion, которая состоялась 16 апреля в Москве. Организатор мероприятия – банк ВТБ.

Пленарная сессия началась с приветственного слова Михаила Мишустина, председателя правительства Российской Федерации, который отметил, что одна из национальных целей к 2030 году – достичь цифровой зрелости государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

«Отсутствие регулирования не является синонимом свободы. А скорее означает отсутствие понятных для всех участников процесса правил. Сегодня платформы – это важная часть нашей жизни. Но вместе с тем новый уклад обозначил и новые задачи в области защиты прав потребителя, формирования прозрачного правового поля. Мы создаем эти правила в тесном взаимодействии с бизнесом, но при этом ставим во главу угла интересы наших граждан», – сказал заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Как отметила председатель Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, регулирование финансовой сферы всегда должно быть сбалансированным. Глава ЦБ считает задачей не ограничение инноваций, а создание условий для добросовестной конкуренции, для прозрачных правил для всех участников рынка, включая клиентов и поставщиков товаров и услуг.

Глава ВТБ Андрей Костин призвал подходить к регулированию цифровых платформ аккуратно и находить баланс интересов. Он отметил, что банки не чувствуют угрозы со стороны маркетплейсов:

«Более того, мы сейчас сотрудничаем, потому что эти банки, которые сейчас появились, Озон-банк и другие, они не в состоянии на сегодня представлять широкий спектр банковских услуг. Поэтому мы считаем, что, используя клиентскую базу, мы могли бы вполне дополнять услуги по платежам, которые представляют эти банки тем набором услуг, в том числе инвестиционными продуктами и так далее, которые могут представлять только крупные банки. Мы взаимодействуем и с Яндексом, мы прорабатываем программу работы с Wildberries. Поэтому я думаю, что пока мы настроены больше на сотрудничество, нежели на конкуренцию».

Также участниками пленарной дискуссии стали президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор VK Владимир Кириенко, основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицунь.

Конференция Data Fusion является кросс-индустриальной площадкой для диалога бизнеса, науки и государства. Программа мероприятия включает более 70 сессий, посвященных экономике данных, технологическому лидерству, внедрению ИИ-решений в индустрии, масштабированию наукоемких технологий, а также международному опыту в области искусственного интеллекта.