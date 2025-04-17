Российский национальный коммерческий банк присоединится к ВТБ

100% размещенных обыкновенных акций банка теперь принадлежат ВТБ и погашаются при присоединении.

Банк ВТБ подвел итоги заочного голосования общего собрания акционеров (ОСА), которое состоялось 15 апреля 2025 года. Число акционеров, принявших участие в голосовании, наибольшее за последние четыре года.

Акционеры приняли решение о реорганизации банка ВТБ в форме присоединения к нему Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также утвердили изменения в устав банка в связи с корпоративным действием.

Порядок присоединения РНКБ к ВТБ устанавливается в договоре о присоединении в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также иных нормативных правовых актов РФ.

Договор о присоединении не предусматривает порядок и соотношение конвертации акций РНКБ в акции банка ВТБ в связи с тем, что 100% размещенных обыкновенных акций РНКБ принадлежат банку ВТБ и погашаются при присоединении. Привилегированных акций у РНКБ нет.

«Мы завершаем процесс интеграции с РНКБ по намеченному плану и ожидаем, что юридическое присоединение состоится в июне. Благодаря интеграции в этом году в ВТБ перейдут более 2 млн клиентов РНКБ. Переход офисной сети РНКБ под наш бренд позволит повысить доступность финансовых продуктов и услуг ВТБ для населения Крыма и других регионов присутствия РНКБ. До конца года мы также планируем завершить технологическую миграцию цифровой экосистемы и продуктов РНКБ на единый ИТ-ландшафт группы ВТБ. По нашим оценкам, в результате присоединения ежегодная оптимизация расходов группы составит не менее 4 млрд рублей», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.