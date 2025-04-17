Большинство сибиряков готовы доверять ИИ-рекомендациям в выборе банковских продуктов

Более 70% россиян в разной мере готовы доверять рекомендациям алгоритмов искусственного интеллекта при использовании различных банковских продуктов – при инвестировании, управлении вкладами, кредитовании и др. 70% сибиряков также доверяют ИИ-рекомендациям. Это показал всероссийский опрос ВТБ, подготовленный к конференции Data Fusion.

Участников опроса попросили представить себя инвесторами с размером активов в 2 млн рублей. Только 31% сибиряков сообщили, что не готовы передать искусственному интеллекту какие-либо функции и полномочия по управлению этим портфелем. Каждый пятый сибиряк (22%) хотел бы использовать рекомендации ИИ при управлении портфелем. Также каждый пятый житель Сибири (19%) согласился бы передать ИИ управление какой-либо небольшой суммой из своего портфеля. 16% передали бы управление «с ограниченными полномочиями»: по размерам, типам и количеству сделок, которые мог бы совершать ИИ-робот. Безоговорочно передали бы все управление портфелем искусственному интеллекту – 11% опрошенных. Таким образом, в той или иной степени доверять ИИ в инвестировании готовы 70% респондентов.

Аналогичные ответы дали респонденты и на вопрос о вкладах. Располагая суммой в 200 тыс. рублей и желая открыть на эту сумму вклад, 39% сибиряков заявили, что «взвесив все риски, готовы подумать» над тем, чтобы передать решение о выборе вклада искусственному интеллекту. 30% сообщили, что изучили бы рекомендации ИИ по различным предложениям банков, 8% ответили, что безоговорочно передали бы ИИ-алгоритму полномочия выбора вклада. Менее четверти (23%) респондентов отметили, что им не нужен ИИ-помощник для открытия вклада. Итого доверять ИИ в решении вопроса вклада могут до 77% сибиряков.

В ситуации с выбором кредитного предложения на рекомендации ИИ готовы опираться более половины сибиряков – 57%. При этом 23% готовы полностью передать это решение алгоритмам, так что в той или иной степени доверять ИИ в кредитовании готовы 80% жителей Сибири, а 20% намеренны полагаться на мнение «знающих людей»: экспертов, знакомых, сотрудников банков и др.

Для того, чтобы больше доверять алгоритмам искусственного интеллекта в решении финансовых вопросов, россиянам, в первую очередь, необходима уверенность, что ИИ позволяет им существенно наращивать капитал и экономить средства. Этот вариант ответа (из нескольких возможных) назвали 41% респондентов. Еще 37% хотели бы, чтобы финансовые ИИ-решения были бы более совершенными и «коренным образом меняли подходы к решению финансовых вопросов. Чуть менее трети респондентов (27%) сообщили, что стали бы больше доверять ИИ, если бы располагали «существенной финансовой подушкой».

«Сегодня без алгоритмов ИИ невозможно представить себе современный цифровой банк. В дальнейшем развитие технологий искусственного интеллекта сделает неразрывно связанным с ними и процесс принятия решений клиентов по различным покупкам – в банковской сфере и не только. Мы в ВТБ уже запустили собственную программу по развитию технологий искусственного интеллекта – «Цифровой помощник». Это одно из ключевых направлений в технологической стратегии банка на ближайшие несколько лет, способствующее объединению всех имеющихся в банке технологий, компетенций и команд в сфере технологий ИИ», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.