Новости

МТС приглашает иркутян на бесплатную конференцию на тему искусственного интеллекта

23 апреля МТС приглашает на бесплатную конференцию по теме искусственного интеллекта «МТС Power Day. Подключаем силу ИИ» (18+). Принять участие могут все желающие, кому необходимы навыки работы с нейросетями: будь то студенты и молодые специалисты, использующие ИИ в учебе или работе, или профессионалы с большим опытом, следующие за технологичными трендами.

Регистрация на конференцию открыта по ссылке.

На одной площадке соберутся известные эксперты в области искусственного интеллекта, которые не только расскажут, но и продемонстрируют массовой аудитории, как работать с нейросетями. В программе — 5 насыщенных реальными кейсами лекций от Андрея Цыгана, Андрея Шиманского, Дмитрия Прокоповича, Максима Драницы, Дмитрия Аникина.

Слушатели научатся создавать тексты, изображения, использовать нейросети для составления туристических маршрутов, расшифровки медицинских показателей и многое другое. Также участники конференции погрузятся в прогноз специалистов о стремительном развитии нейросетей до 2030 года, чтобы понимать, как строить свои карьерные траектории.

Кроме того, на встрече можно будет проверить свои знания по теме искусственного интеллекта и, конечно, обрести новые знакомства среди единомышленников.

Читайте также:

Развитие платформенной экономики и применение ИИ обсудили на конференции Data Fusion
17 апреля 2025
Сбер: Кража денег через запись голоса или фото технически невозможна
1 апреля 2025

«Миссия компании МТС — создавать новые услуги и сервисы, делая технологии доступными для каждого человека. Открытая конференция «МТС Power Day. Подключаем силу ИИ» станет уникальной возможностью стать ближе к тренду, который уже изменил мир вокруг нас» — прокомментировала Мария Канасевич, руководитель PR-группы компании МТС.

Участие в конференции предполагается в двух форматах — офлайн или онлайн. Количество участников офлайн-формата ограничено, онлайн — без ограничения. В обоих случаях необходимо пройти регистрацию на сайте, где размещена программа и вся необходимая информация. По итогам конференции гости офлайн-мероприятия получат сертификат об участии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Искусственный интеллект, нейросети":
Все материалы сюжета (167)


Реклама на сайте

Кризис 2025, прогнозы, последние новости
Мировая экономика находится на пороге рецессии из-за внешней политики президента США
Дивидендные акции 2025: Кто из компаний удивит инвесторов по версии Цифра Брокер?
Рэй Далио: США на грани краха денежно-кредитной системы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес