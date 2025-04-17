Константин Зайцев: «Майнинг как наркотик для экономики»

Запрет майнинга – лишь начало, требуется второй шаг, считает председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Фото: Андрей Фёдоров

Полный запрет на майнинг в южных районах Иркутской области вступил в силу 7 апреля. На круглом столе в «Точке кипения» сегодгня обсуждались вопросы исполнения постановления правительства, недостатки текущего регулирования и возможности эффективного использования освободившихся ресурсов в интересах экономики региона.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подчеркнул, что инициатором запрета выступил губернатор Игорь Кобзев. Решение было вызвано дефицитом энергомощностей в зимний период, когда в сильные морозы приходилось решать проблемы через механизмы ЧС.

«Чтобы избежать ручного управления и предотвратить риски в отопительный сезон, было принято это решение. Однако оно является половинчатым, поскольку высвобожденные мощности из порядка 300 МВт, как показывает практика, не перераспределяются. Они остаются в собственности тех хозяйственных субъектов, которые были подключены к ним согласно законодательству. Нам нужен второй шаг, чтобы эффективно управлять высвободившимися энергоресурсами».

Что касается энергодефицита в регионе, Константин Зайцев напомнил, что региональные власти добились решения на федеральном уровне по строительству энергомощностей в Усолье-Сибирском, где будет введено 690 МВт дополнительной мощности в ближайшее время. Инвестиции в проект составят более 200 миллиардов рублей. Несмотря на снижение остроты проблемы энергодефицита в будущем, подход к электроэнергетике требует пересмотра уже сейчас.

«Майнинг — это наркотик для экономики, моё субъективное мнение, но также хороший инструмент для регулирования энергонагрузки», — заявил Зайцев, подчеркнув, что эффективное управление энергоресурсами должны осуществлять энергетики, а не чиновники в ручном режиме.

Фото: Андрей Фёдоров

Кроме того, Константин Зайцев подчеркнул серьёзные риски, исходящие от деятельности в сфере майнинга криптовалют:

«Сегодня мы совместно с Правительством Российской Федерации активно строим новые генерирующие мощности. Однако возникает закономерный вопрос — что произойдёт, если такой перспективный сектор экономики, как майнинг, исчезнет в обозримом будущем? Мы рискуем оказаться перед ситуацией, когда избыточная генерация останется невостребованной, и наша энергетическая система станет функционировать крайне неэффективно с экономической точки зрения. У нас будет очень много генерации, но не будет потребителя. Именно поэтому на прошедшей Энергетической неделе в Москве я обратился к представителям компаний, занятых в майнинге, с предложением подтвердить своё убеждение в успешности данной отрасли делом. Если вы искренне верите в перспективы развития цифровой экономики и криптовалюты, то стройте собственную генерацию, генерируйте, зарабатывайте, обеспечивая себя необходимыми ресурсами».

Таким образом, главная мысль заключается в том, что развитие новых мощностей требует чёткого понимания рисков и согласованности действий всех участников рынка, включая представителей инновационного сектора.

Константин Зайцев отметил важность изучения международного опыта, особенно китайского.

«Мы всё время смотрим на нашего восточного соседа, восхищаясь его экономическими и техническими достижениями, хотя там майнинг запрещён. В странах постсоветского пространства майнинг существует, но строго регулируется государством. Нужно внимательно изучить этот вопрос. Тем более, что у нас запрет введен только на юге Иркутской области, а на севере майнинг разрешён. Мы можем через этот механизм детально проработать вопрос, рассмотреть особенности налогообложения, оценить воздействие на безопасность энергосистемы, а далее выработать единую позицию на федеральном уровне.»

Константин Зайцев, председатель правительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Константин Зайцев также отметил, что финансовые результаты пока не впечатляют. «Мы часто встречаемся с майнерами, обсуждаем их вклад в экономику. Прошёл первый квартал, но мы не видим налоговых поступлений. Хотелось бы увидеть платежи от тех, кто занимается майнингом и через эту призму продолжать обсуждение», — добавил он.

Напомним, постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области было подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Запрет будет действовать с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года и охватит такие районы, как Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.