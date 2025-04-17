Пасхальный стол обойдется жителям Иркутской области в 507,96 рубля

В целом по Сибири, набор из кулича, яйца и творожной пасхи стоит 490,15 рубля. Данные приводит «Центра стратегических разработок».

Согласно исследованию, подготовка к Пасхе в 2025 году обойдется российской семье в среднем в 495 рублей – на 11,7% дороже, чем в прошлом году. Наиболее доступными оказались продукты в Приволжском федеральном округе (428 рублей), тогда как на Дальнем Востоке набор ингредиентов стоит дороже всего – 647 рублей.

Сибирь расположилась посередине с ценником в 490,15 рубля, а Иркутская область заняла 14 в России по стоимости «стола» – 507,96 рубля за кулич, яйца и творожную пасху.

Среди регионов с самой низкой стоимостью пасхального набора лидирует Республика Мордовия (397 рублей). Наименьший рост цен зафиксирован в Адыгее и Орловской области – всего 1,1%. Исследование учитывало стоимость продуктов для приготовления кулича, творожной пасхи и яиц для семьи из четырех человек.