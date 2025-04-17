Жители Иркутской области активно посещают горнолыжные курорты по всей России

Россияне всё чаще выбирают для активного зимнего отдыха отечественные курорты. С декабря по середину апреля мобильный трафик в горнолыжных локациях вырос на 16%, а турпоток — на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего путешественников привлекает горный кластер Сочи, где наиболее развита гостиничная и цифровая инфраструктура. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и Корпорации Туризм.РФ по итогам совместного исследования.

Красная Поляна остаётся самым популярным круглогодичным курортом страны. По итогам горнолыжного сезона 2024-2025 мобильный трафик россиян здесь вырос почти на четверть (+24%). Специалисты МегаФона модернизировали в горном кластере Сочи 80 базовых станций. Работы затронули посёлки Красная Поляна и Эсто-Садок, трассы и подъёмники, зоны отдыха, торговые комплексы и железную дорогу.

На второй и третьей строчке рейтинга курорты Карачаево-Черкесии — за год Архыз и Домбай показали рост мобильного трафика на 23% и 9% соответственно. В этом сезоне они обошли популярные сибирские зимние курорты. Чтобы скорость интернета оставалась высокой и во время пиковой нагрузки, в Архызе установили дополнительное телеком-оборудование и модернизировали текущую цифровую инфраструктуру.

Четвертое место у трасс Приэльбрусья, путешественники «прокачали» на 9% больше дата-трафика, чем годом ранее.

К началу сезона техническая служба оператора провела работы, и максимальная скорость мобильного составила теперь здесь более 80 Мбит/с. Замыкает топ-5 горнолыжных курортов России Шерегеш, который показал рост на 13% по потреблению мобильного интернета.

«Качественная телеком-инфраструктура теперь есть на всех популярных горнолыжных комплексах России. Интернет стал быстрее на камчатской горе Морозной, хабаровском Хехцире и мурманском “Большом Вудъявре”. На курорте “Ергаки” мы первые провели связь, а сейчас готовится к запуску оборудование на новом курорте “Мамисон” в Северной Осетии», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

«Ещё 15 лет назад Сочи ассоциировался исключительно с пляжным отдыхом в летний период. Олимпиада и последующий небывалый всплеск внутреннего туризма сделали город местом круглогодичного отдыха миллионов туристов. Прибрежный и горный кластеры стали примером для всей страны, как нужно развивать туристические территории. И сегодня, отмечая рост популярности горнолыжного туризма, можно констатировать, что в России формируются новые точки притяжения туристов, и это, безусловно, важный тренд», — сообщил Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью и маркетингу Туризм.РФ.

По данным аналитики, традиционно самые популярные горнолыжные курорты у сибиряков – это Шергеш, Красная поляна и Манжерок. Суммарно за туристический сезон они прогнали 166 ТБ.