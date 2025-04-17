Сибиряки хотят установить самозапреты не только на кредиты, но и на снятие наличных и закрытие вклада

81% сибиряков считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций, следует из опроса ВТБ.

При этом уже 65% сибиряков пользуется сервисом или планирует в ближайшее время. 73% готовы посоветовать сервисы самозапрета своим близким.

Самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами, считает 90% сибиряков. Также более половины опрошенных жителей Сибири установили бы ограничения на переводы крупных сумм (66%), каждый второй - на снятие наличных по QR-коду в банкоматах. Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада (49%), и крупные покупки в магазинах (40%).

По мнению большинства россиян, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (69%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (58%) и люди, склонные к импульсивным тратам (52%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (45%), для клиентов с картами нескольких банков и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (45%).

«Сервис самозапретов востребован у россиян, но они хотели бы получить больше функций, чем есть сейчас на Госуслугах. Мы видим у пользователей банковских сервисов запрос на то, чтобы усилить контроль за своими финансами, чтобы снизить риски мошенничества в онлайн», – говорит руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.