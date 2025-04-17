Иркутская область избежала энергодефицита благодаря теплой зиме и запрету майнинга

«Осенне-зимний отопительный сезон 2024–2025 годов в Иркутской области прошел благополучно, благодаря теплой зиме», — сообщил на круглом столе, посвящённом вопросам майнинга, генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов.
По словам эксперта, дополнительную роль сыграл введённый запрет на майнинг.
«Очень знаково, что инициатива, проявленная Иркутской областью в лице губернатора, получила поддержку правительства Российской Федерации. Это позволило приостановить деятельность легального майнинга, который имеет законное основание – договоры о присоединение к сетям. Эта величина составила порядка 320 МВт».
Однако Алексей Хлебов подчеркнул, что энергетический баланс региона остается по-прежнему напряжённым. В прошлом сезоне зимой был установлен исторический максимум электропотребления. Энергетиками зафиксировано новое максимальное потребление электричества — 10 168 МВт, что почти на 747 МВт превышает предыдущий пик нагрузки.
«Зима 2024–2025 года прошла удачно, поскольку средняя температура была примерно на 8,5 градусов выше нормы. В сезоне 2023-2024 ситуация складывалась сложнее, было четыре случая, когда мы переходили в так называемое контролируемое сечение трассы, в вынужденный разрыв».
Кроме того, отметил Хлебов, осложняет ситуацию взрывной рост энергопотребления на юге Иркутской области, вызванное активным индивидуальным жилищным строительством. По оценке экспертов, часть роста связана с теневым («серым») майнингом криптовалют.
«Серый майнинг представляет собой значительную нагрузку на энергобаланс региона, оцениваемую в пределах 400 МВт, большая его часть сконцентрирована в Иркутско-Черемховском энергорайоне. Эти факторы делают ситуацию в регионе крайне сложной», — заключил эксперт.
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Напомним, первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Решение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.