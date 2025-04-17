Иркутская область избежала энергодефицита благодаря теплой зиме и запрету майнинга

«Осенне-зимний отопительный сезон 2024–2025 годов в Иркутской области прошел благополучно, благодаря теплой зиме», — сообщил на круглом столе, посвящённом вопросам майнинга, генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

Алексей Хлебов, генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Фото: Андрей Фёдоров

По словам эксперта, дополнительную роль сыграл введённый запрет на майнинг.

«Очень знаково, что инициатива, проявленная Иркутской областью в лице губернатора, получила поддержку правительства Российской Федерации. Это позволило приостановить деятельность легального майнинга, который имеет законное основание – договоры о присоединение к сетям. Эта величина составила порядка 320 МВт».

Однако Алексей Хлебов подчеркнул, что энергетический баланс региона остается по-прежнему напряжённым. В прошлом сезоне зимой был установлен исторический максимум электропотребления. Энергетиками зафиксировано новое максимальное потребление электричества — 10 168 МВт, что почти на 747 МВт превышает предыдущий пик нагрузки.

Фото: Андрей Фёдоров

«Зима 2024–2025 года прошла удачно, поскольку средняя температура была примерно на 8,5 градусов выше нормы. В сезоне 2023-2024 ситуация складывалась сложнее, было четыре случая, когда мы переходили в так называемое контролируемое сечение трассы, в вынужденный разрыв».

Кроме того, отметил Хлебов, осложняет ситуацию взрывной рост энергопотребления на юге Иркутской области, вызванное активным индивидуальным жилищным строительством. По оценке экспертов, часть роста связана с теневым («серым») майнингом криптовалют.

«Серый майнинг представляет собой значительную нагрузку на энергобаланс региона, оцениваемую в пределах 400 МВт, большая его часть сконцентрирована в Иркутско-Черемховском энергорайоне. Эти факторы делают ситуацию в регионе крайне сложной», — заключил эксперт.

Фото: Андрей Фёдоров

Напомним, первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Решение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.