Россельхозбанк представил возможности «цифры» для АПК на выставке «Сибпродовольствие»

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка (РСХБ) принял участие в торжественном открытии специализированной выставки «Сибпродовольствие».

Она развернулась в первом павильоне Сибэкспоцентра в Иркутске. Участниками стали более 60 предприятий, которые представляют продукты питания, упаковку и оборудование.

В своем приветственным слове директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что выставка стала традиционной площадкой для общения аграриев, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также жителей региона, которые традиционно приезжают за качественной продукцией и продовольственными новинками.

«Уверена, что выставка укрепит партнерские отношения, придаст новый импульс дальнейшему развитию производства высококачественных продуктов питания. Со своей стороны Россельхозбанк, как опорный банк АПК, готов содействовать аграриям во всех начинаниях. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы у агробизнеса региона было достаточно средств на максимально доступных условиях: финансируем сезонно-полевые работы, развиваем инвестиционные проекты, помогаем предприятиям в обеспечении продовольственной безопасности региона. Желаю всем участникам заключения новых соглашений, точек роста и развития предприятий», – подчеркнула Наталья Баркова.

Россельхозбанк стал основным экспонентом выставки, презентующим финансовую поддержку аграриев в регионе.

В рамках мероприятия организована работа павильона Россельхозбанка, где сотрудники консультируют по кредитным программам, разработанным для микро-, малого и среднего агробизнеса, отвечают на вопросы по оформлению льготных кредитов на приобретение техники и оборудования, а также помогают рассчитать оптимальные условия кредитования. Особое внимание уделяется возможностям семи цифровых платформ, входящих в экосистему Своё. Два сервиса представляют особый интерес для малого бизнеса в сфере АПК: это маркетплейс Своё Фермерство, где предприниматели могут бесплатно размещать объявления о предоставляемых услугах для агробизнеса, а также маркетплейс фермерской продукции Своё Родное. Проект предполагает возможность создания «витрины» собственных товаров и подключения инструментов продвижения для продажи натуральной фермерской продукции клиентам через мобильное приложение.

Выставка будет работать до 19 апреля. Все три дня участники и гости мероприятия смогут получить консультационную помощь по всем по всем продуктам банка от сотрудников РСХБ.