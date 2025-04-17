РСХБ удвоил финансирование малых агропредприятий Иркутской области

С начала года аграрии Иркутской области получили от Россельхозбанка (РСХБ) более 900 млн рублей, из которых 450 млн рублей были направлены на финансирование сезонных работ, 65% выданных средств пришлись на малые формы хозяйствования (МФХ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель по МФХ увеличился более, чем в два раза. Об этом рассказала директор филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова на заседании отчётно-выборного заседания Агропромышленного союза Иркутской области.

Наталья Баркова отметила, что банк продолжает делать всё возможное, чтобы у аграриев региона было достаточно средств на максимально доступных условиях.

«Особое внимание мы уделяем фермерам, в связи с чем, вдвое нарастили кредитование сезонных работ МФХ. В работе находится ещё 45 заявок на общую сумму свыше 250 млн рублей. Банком разработаны специальные кредитные программы для аграриев, в том числе синхронизированные с мерами господдержки. Со стороны предприятий малого и среднего бизнеса мы также наблюдаем существенный рост спроса на кредитную поддержку», – подчеркнула директор филиала.

Спикер также обратила внимание участников заседания на нефинансовые цифровые сервисы банка для сельхозпроизводителей. Она представила всем собравшимся возможности семи цифровых платформ, входящих в экосистему Своё, сделав особый акцент на двух сервисах для малого бизнеса в сфере АПК. Самыми популярными среди аграриев Приангарья являются маркетплейс Своё Фермерство, где предприниматели могут бесплатно размещать объявления о предоставляемых услугах для агробизнеса, а также маркетплейс фермерской продукции Своё Родное. Проект предполагает возможность создания «витрины» собственных товаров и подключения инструментов продвижения для продажи натуральной фермерской продукции клиентам через мобильное приложение.

Наталья Баркова рассказала присутствующим о проекте «Школа фермера», который реализуется в партнёрстве с региональным Минсельхозом и Иркутский ГАУ. В конце апреля стартует обучение юбилейного пятого потока.

Центральное место в повестке заняло обсуждение актуальных проблем состояния экономики АПК региона, комплексного развития и сохранения сельских территорий в современных условиях и основные направления работы на период до 2030 года. В рамках совещания состоялась презентация книги «Союз тех, кто кормит Россию», посвящённой 30-летию истории создания и деятельности Агропромышленного союза Иркутской области, а также заслушан отчёт о работе Президиума агропромышленного союза Иркутской области за 2023 – 2024 гг.