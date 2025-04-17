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Минимальная планка дохода для квалифицированных инвесторов может снизиться

Центральный Банк России рассматривает возможность снижения минимального уровня годового дохода для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, чьи слова передает агентство Интерфакс.

Сейчас обсуждается новый критерий, согласно которому минимальная сумма среднего дохода за два предыдущих года должна составлять около 12 миллионов рублей. Это предложение было внесено регулятором в рамках проекта новых правил для квалификации инвесторов. Ранее этот показатель составлял минимум 20 миллионов рублей.

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Однако Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), напротив, предлагает снизить порог входа еще сильнее — до отметки в 6 миллионов рублей, причем отдельные представители настаивают даже на снижении до трех миллионов рублей.

Михаил Мамута подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение баланса между доступностью инвестиционного инструмента и защитой прав неквалифицированных инвесторов от возможных рисков. По его мнению, важно учитывать количество людей, готовых вкладывать средства на рынке ценных бумаг, и адекватность выбранного критерия доходности. Окончательное решение пока не принято, дискуссия продолжается среди профессиональных участников рынка.

Кроме того, Центробанк допускает возможность периодической коррекции минимальной суммы доходов, однако эта процедура не будет проводиться чаще одного раза каждые несколько лет. Тем не менее, на начальном этапе внедрения правила возможна ускоренная адаптация критериев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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