Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике планы Франции и Великобритании относительно возможного введения многонационального миротворческого контингента на Украину, охарактеризовав такую инициативу как «безумство», сообщает газета "Ведомости".

Мария Захарова отметила, что хотя инициаторы идеи активно продвигают её, широкой поддержки в международном сообществе она не получает. Она обратила внимание на то, что единственными сторонниками подобного шага являются страны Балтии, характеризуя их власти как «оголтелых русофобов».

Ранее западные издания сообщили, что Украина обратилась к своим союзникам с просьбой рассмотреть отправку миротворцев. Однако официальный представитель МИД подчеркивает опасность такой акции и называет возможное участие западных военных рискованным решением.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказался резко против данной концепции, подчеркнув риски, сопряжённые с участием иностранных солдат на украинской земле, включая возможные человеческие жертвы. По словам Медведева, представители Киева прибыли в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько «европейских гробов они будут готовы принять» в случае отправки европейских войск на территорию Украины, написал Медведев в соцсети.

Стоит отметить, что идея формирования международной коалиции для мира на Украине поддерживается рядом европейских политиков, однако конкретных решений пока не принято. Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто указал, что концепция существует скорее теоретически, поскольку условия для её реализации отсутствуют.