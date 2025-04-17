Доллар рухнул ниже 82 рублей: что ожидать дальше?

В четверг, 17 апреля, российский рубль начал активную фазу укрепления сразу после открытия торгов. Так, доллар на рынке Forex упал до отметки 81,8, евро снизился до уровня 92,8, а юань – до 11,19.

По мнению аналитиков инвестиционной компании БКС Мир инвестиций, основными причинами текущего укрепления рубля являются низкий уровень спроса на иностранную валюту и низкая активность потребителей, вызванная высокими ставками кредитования.

Однако эксперты предупреждают, что этот позитивный период может оказаться временным. Аналитический отдел банка выделяет ряд факторов риска, которые способны вернуть рубль к отметке около 90 рублей за доллар и 12 рублей за юань ближе к середине лета. Причинами возвращения курса к негативному сценарию называются сокращение поступления доходов от экспорта и рост расходов на импорт товаров и услуг. Единственным фактором, способным предотвратить падение рубля, является разрешение текущих геополитических проблем, которое позволит снизить премии за риски, заложенные в обменные курсы национальных валют.

Аналитики Goldman Sachs также ставят на ослабление рубля, Они ранее озвучили мнение, согласно которому летом текущего года стоимость доллара может достигнуть 100 рублей, а к 2026–2028 годам возрастёт ещё больше — вплоть до 130 рублей.