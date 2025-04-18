ИЭСК: «Изъять мощности у майнеров и перераспределить в пользу других нельзя»

Иркутская электросетевая компания потеряла более 800 миллионов рублей вследствие запрета майнинга в зимний период. Тем не менее, эти убытки могут оказаться еще больше в результате тотального запрета майнинга на юге Иркутской области до 2031 года, — сообщил на круглом столе, прошедшем в «Точке кипения», заместитель генерального директора по технологическому подключению ИЭСК Сергей Ересов.

Сергей Ересов, заместитель генерального директора по технологическому подключению ИЭСК.

Фото: Андрей Фёдоров

«Иркутская электросетевая компания не против майнинга. Мы против серого майнинга — нелегального майнинга, как промышленного, так и бытового», — подчеркнул Сергей Ересов.

По его словам, несмотря на отсутствие окончательно сформированной государственной политики относительно майнинга, ряд важных шагов уже сделан. Например, введена процедура вывода майнеров в правовое поле путем обязательной регистрации в налоговых органах с указанием соответствующего вида деятельности.

«Основная проблема нашей компании заключается в том, что мы не можем рассматривать майнеров как особую группу потребителей. Мы обязаны к ним относиться точно так же, как к любому другому потребителю электрической мощности. Поэтому в периоды пиковых нагрузок мы не имеем законного основания останавливать их работу и отключать электроэнергию», — пояснил он.

Фото: Андрей Фёдоров

Сергей Ересов также отметил, что уже подготовлен проект введения особого режима надежности («четвертая категория»), позволяющий ограничивать потребление энергии майнерами в моменты перегрузок по решению системного оператора.

«Мы подсчитали, что в результате запрета майнинга потеряли около 800 миллионов рублей выручки за счёт тарифа на передачу. Трудно оценить дополнительные финансовые потери от полной остановки майнинга на юге региона», — добавил Сергей Ересов.

Что касается порядка действий в связи с постановлением о запрете, компания направила уведомления о приостановке рассмотрения заявок и договоров на технологическое присоединение по тем заявителям, которые чётко идентифицируются как майнеры. Все дальнейшие шаги будут совершаться строго в рамках существующего законодательства, включая возможное прекращение подачи электричества на такие объекты.

«Однако есть одна серьёзная юридическая проблема — мощность за этими объектами, которые были легально присоединены к электрическим сетям, сохраняется. Сегодня такая процедура изъятия отсутствует. Таким образом, майнер, выключив свои электростанции, всё равно остаётся владельцем закреплённой за ним мощности. По закону майнер может добровольно от нее отказаться в пользу сетевой организации, либо перераспределить в пользу других потребителей, опять же, соблюдая установленные процедуры. Однако принудительно изъять, перенаправить её другим пользователям законодательство прямо не позволяет», — резюмировал Сергей Ересов.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев указал, что благодаря частичному запрету майнинга зимой 2025 года регион освободил примерно 300 мегаватт электроэнергии. Однако решение, принятое правительством, носит половинчатый характер, так как освобожденные ресурсы остаются неиспользованными.

«Необходимо предпринять следующий шаг, чтобы оптимизировать использование свободных мощностей», — заключил Константин Зайцев.

Таким образом, введение ограничений на майнинг — это лишь первый этап процесса, который требует продолжения и выработки эффективных механизмов управления энергетическими ресурсами, подчеркивает председатель правительства региона.

Напомним, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Решение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.