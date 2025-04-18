«Парк времени» может появиться в Иркутске: что там будет

В Иркутске может появиться «Парк времени». Его хотят разметить в микрорайоне Эволюция. Подробности о проекте рассказали в пресс-службе городской думы.

Из-за того, что это пространство находится рядом с объектом археологического наследия «Стоянка Ленинский», необходимо уточнить границы культурного слоя для дальнейших работ. Разработана концепция, согласно которой на этой территории может расположиться спортивная, детская зоны, место для отдыха, роллердром, теннисные столы.

Чтобы реализовать идею, необходимо провести изыскательские работы и создать проектно-сметную документацию для участия в рейтинговом голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды» в 2026 году. В случае победы парк будет благоустроен в 2027 году.

Сейчас для проведения подготовительных работ требуется около 1,6 млн рублей. Комиссия по ЖКХ в Думы Иркутска решила обратиться к мэру Руслану Болотову с просьбой о выделении необходимых средств во время корректировки бюджета.