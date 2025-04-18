Спортсменка из Иркутской области получит социальную жилищную выплату

Социальную жилищную выплату получит спортсменка из Иркутской области Алёна Беломестных. Деньги можно потратить на строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Алёна Беломестных была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях после победы на первенстве мира по универсальному бою. Данная мера поддержки спортсменов и их тренеров за высокие спортивные достижения предоставляется в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»», – рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Напомним, правом на получение социальной выплаты обладают проживающие на территории Иркутской области и нуждающиеся в жилых помещениях спортсмены-участники чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных Специальных Олимпийских игр, входящие в состав спортивных сборных команд России, и их тренеры, осуществляющие проведение со спортсменом тренировочных мероприятий в течение не менее одного года, предшествующего достижению результата.

С начала реализации меры поддержки, с 2011 года, до настоящего времени улучшить свои жилищные условия по программе смогли 45 человек. В этом году на социальную жилищную выплату предусмотрено более 4,8 млн рублей.