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Освободившиеся после запрета майнинга мощности в Иркутской области хотят изъять

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После запрета майнинга в Иркутской области освободилось более 300 МВт мощностей, которые пока не перераспределяются, а остаются в собственности хозяйствующих субъектов. Власти ищут способ их изъять, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время запрет майнинга не дает законных оснований изъятия мощности у отключенных потребителей в пользу реализации значимых социальных и производственных проектов в регионе. Разработка механизмов перераспределения мощностей ведется совместно с Министерством энергетики Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Энергию можно было бы направить на подключение объектов бюджетной сферы, индивидуального жилищного строительства и расширение производства действующих промышленных предприятий.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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