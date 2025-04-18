Сколько мощностей тратят «серые» майнеры в Иркутской области: цифра

В Иркутской области до запрета майнинга активно орудовали нелегальные добытчики криптовалюты. Сколько они тратили мощностей на свою деятельность, рассказал генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири» Алексей Хлебов.

«Мы видим очень значимый рост потребления на юге Иркутской области за счет индивидуального жилищного строительства. Так называемый «серый» майнинг составляет в Иркутской области значимую величину. По оценочным данным, это более 400 МВт, большая его часть сконцентрирована в Иркутско-Черемховском энергорайоне», – отметил Хлебов.

Энергопотребление в Иркутской области за последние пять лет выросло на 28%, а среди населения – на 41%. Майнинг является основным фактором возникновения энергодефицита в регионе. Предполагается, что запрет добычи криптовалюты, который уже действует, поможет изменить ситуацию.