Украина и США подписали меморандум о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум, дополняющий соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена), передаёт РБК.
«Сегодня мы сделали шаг вперед к общему экономическому партнерству с США. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивное сотрудничество наших команд и намерение заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам», — отметила министр.
Согласно ее словам, соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и США.
В рамках соглашения планируется создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, добавила Свириденко.
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Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что окончательное соглашение будет подписано 24 апреля. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что сделка будет основываться на ранее достигнутых договоренностях между США и Украиной.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что меморандум о намерениях может быть подписан уже в четверг, 17 апреля, подчеркивая, что это не само соглашение.
Первоначально подписание соглашения об украинских природных ресурсах планировалось во время визита Зеленского в Вашингтон в феврале, но оно было сорвано из-за разногласий между президентами обеих стран в Белом доме. После этого Вашингтон предложил новый, более жесткий вариант, который вызвал критику в Киеве.