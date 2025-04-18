Украина и США подписали меморандум о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум, дополняющий соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена), передаёт РБК.

«Сегодня мы сделали шаг вперед к общему экономическому партнерству с США. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивное сотрудничество наших команд и намерение заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам», — отметила министр.

Согласно ее словам, соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и США.

В рамках соглашения планируется создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, добавила Свириденко.

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что окончательное соглашение будет подписано 24 апреля. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что сделка будет основываться на ранее достигнутых договоренностях между США и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что меморандум о намерениях может быть подписан уже в четверг, 17 апреля, подчеркивая, что это не само соглашение.

Первоначально подписание соглашения об украинских природных ресурсах планировалось во время визита Зеленского в Вашингтон в феврале, но оно было сорвано из-за разногласий между президентами обеих стран в Белом доме. После этого Вашингтон предложил новый, более жесткий вариант, который вызвал критику в Киеве.