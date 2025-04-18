Перемирие на Украине: США ждут решения от России в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от России ответа по перемирию на Украине уже на этой неделе. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома, передает РБК со ссылкой на Sky News.

«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них от России ответ на этой неделе. Это очень скоро», — отметил он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, присутствовавшая на брифинге в Вашингтоне, выразила поддержку усилиям Трампа, добавив: «Вместе мы сможем построить справедливый и прочный мир».

Урегулирование конфликта на Украине было предвыборным обещанием Трампа. После его инаугурации США провели несколько встреч с представителями Москвы и Киева. По итогам переговоров 11 марта Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны России.

Президент России Владимир Путин обозначил вопросы Москвы к этой идее, включая прекращение поставок оружия и мобилизации украинских солдат на время перемирия. После телефонного разговора Трампа и Путина 18 марта Россия согласилась на 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам.

Украинский президент Владимир Зеленский поддержал инициативу, однако Москва неоднократно обвиняла Киев в нарушении договоренностей. К настоящему времени срок действия моратория истек, и его дальнейшая судьба будет обсуждаться с США, сообщили в Кремле.