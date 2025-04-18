Примсоцбанк в ТОП-30 по наибольшему количеству подписчиков в социальных сетях

Примсоцбанк вошел ТОП-30 банков по количеству подписчиков в социальных сетях за 1 квартал 2025 года по версии финансового портала «Бробанк».

По состоянию на апрель 2025 года Примсоцбанк занимает 16 место по приросту аудитории и 28 место по количеству подписчиков в социальных сетях.

«В современных реалиях для банков дистанционное обслуживание – основное направление бизнеса. И здесь важно максимально эффективно использовать все доступные инструменты для качественной работы с клиентами», – объяснили эксперты портала.

Исследование охватило 150 крупнейших по активам кредитных организаций России. При оценке учитывалась суммарная аудитория на пяти ключевых платформах: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Дзен, YouTube/RUTUBE.